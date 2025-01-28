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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı aşağı yönlü, Kanada’da artışlar devam ediyor

Salı, 28 Ocak 2025 10:29:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 24 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 576 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 99 adet olurken, petrol sondaj kuleleri yine 1 adet düşüşle 477 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 45 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 16 adet artışla 245 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 15 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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