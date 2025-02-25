ABD’de sondaj kulelerinin sayısı arttı, Kanada’da düşüş gözleniyor

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 592 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 99 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 5 adet artışla 493 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 33 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 244 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 13 adet artış kaydetti.