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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı arttı, Kanada’da düşüş görüldü

Salı, 22 Ekim 2024 09:31:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 18 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 1 adet artışla 585 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 99 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 1 adet artışa 486 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 39 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 217 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 19 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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