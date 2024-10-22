ABD’de sondaj kulelerinin sayısı arttı, Kanada’da düşüş görüldü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 18 Ekim tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 1 adet artışla 585 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 99 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 1 adet artışa 486 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 39 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 217 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 19 adet artış kaydetti.