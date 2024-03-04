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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da yatay

Pazartesi, 04 Mart 2024 09:46:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 1 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 629 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 119 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri üç adet artışla 506 adet seviyesinde kaldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 120 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 231 adet seviyesinde yatay seyretti. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 15 adet gerilemiş oldu.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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