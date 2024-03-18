ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 15 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 629 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 116 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri altı adet artışla 510 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 125 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 18 adet düşüşle 207 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla yatay seyretmiş oldu.