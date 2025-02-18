 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’de...

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da azaldı

Salı, 18 Şubat 2025 09:52:01 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 14 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 588 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 101 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 488 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 33 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 245 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 11 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay, kısa vadede toparlanma bekleniyor

19 Şub | Boru

ABD’nin OCTG boru ithalatı Aralık’ta aylık %11,9 artış kaydetti

19 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2024’te %7,6 artış kaydetti

18 Şub | Çelik Haberler

Welspun Corp, ABD’ye kaplamalı boru tedarik edecek

17 Şub | Çelik Haberler

Tayland Vietnam’dan ithal çelik boru için dönem sonu incelemesi başlattı

14 Şub | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yatay veya hafifçe dalgalanıyor

13 Şub | Boru

Hindistan paslanmaz dikişsiz boruyu zorunlu kontrol denetimine dahil edecek

13 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

12 Şub | Boru

EUROFER: AB’de çelik boru üretimi zayıf talebin baskısı altında

12 Şub | Çelik Haberler

Global Pipe Company Aramco’ya boyuna su altı ark kaynaklı boru tedarik edecek

12 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis