ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da azaldı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 14 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 588 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 101 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 488 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 33 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 245 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 11 adet artış kaydetti.