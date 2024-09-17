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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da azaldı

Salı, 17 Eylül 2024 09:22:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 13 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 8 adet artışla 590 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 97 adet olurken petrol sondaj kuleleri 5 adet artışla 493 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 51 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 220 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 28 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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