﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Yunanistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik idari incelemeyi sonlandırdı

Perşembe, 25 Ocak 2024 14:12:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Yunanistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2023 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemeyi iptal ettiğini açıkladı. Bakanlık Yunan boru tedarikçisi Corinth Pipeworks’ün söz konusu inceleme döneminde ülkeye geniş çaplı kaynaklı boru ihraç etmediğini bildirdi.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Corinth Pipeworks’ten ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarında ise bakanlık şirketten ithal söz konusu ürünlerde damping olmadığına karar vermişti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe dalgalandı

25 Oca | Boru

EEC Çin ve Malezya’dan ithal dikişsiz paslanmaz boruya yönelik antidamping vergisini uzattı

25 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yükseldi

24 Oca | Boru

ABD’nin yapısal boru ithalatı Kasım ayında %7,5 düştü

24 Oca | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi 2023’te %2,1 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında %19,3 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %9,4 düştü

22 Oca | Çelik Haberler

ABD altı ülkeden ithal mekanik boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

22 Oca | Çelik Haberler

Benteler Steel/Tube ilk kez karbonu azaltılmış kaynaklı boru tedarik etti

22 Oca | Çelik Haberler

Suudi East Pipes devlete bağlı elektrik santrali operatörüne boru tedarik edecek

22 Oca | Çelik Haberler