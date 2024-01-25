ABD Yunanistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik idari incelemeyi sonlandırdı

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ABD Ticaret Bakanlığı Yunanistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2023 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemeyi iptal ettiğini açıkladı. Bakanlık Yunan boru tedarikçisi Corinth Pipeworks’ün söz konusu inceleme döneminde ülkeye geniş çaplı kaynaklı boru ihraç etmediğini bildirdi.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Corinth Pipeworks’ten ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarında ise bakanlık şirketten ithal söz konusu ürünlerde damping olmadığına karar vermişti.