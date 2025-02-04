ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 31 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 6 adet artışla 582 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 98 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 7 adet artışla 484 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 13 adet artışla 228 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 26 adet artış kaydetti.