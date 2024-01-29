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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi

Pazartesi, 29 Ocak 2024 10:26:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 26 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 621 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 119 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 499 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 150 adet düşmüş oldu.          

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 230 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet gerilemiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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