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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden düşüş kaydetti

Pazartesi, 08 Nisan 2024 09:55:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 5 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 620 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 110 adet seviyesine gerilerken petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 508 adet seviyesine yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 131 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 15 adet düşüşle 136 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 9 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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