ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 624 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 112 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri bir adet düşüşle 509 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 134 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 38 adet düşüşle 169 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla dört adet artış kaydetti.