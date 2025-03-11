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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

Salı, 11 Mart 2025 09:35:37 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 7 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 düşüşle artışla 592 adet oldu.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 101 adet olurken, petrol sondaj 491 adet seviyesinde yer almaya devam etti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 30 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 14 adet düşüşle 234 adet seviyesinde yer aldı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 9 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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