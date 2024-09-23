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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

Pazartesi, 23 Eylül 2024 12:09:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 20 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 2 adet düşüşle 588 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 96 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 488 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 42 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 211 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 21 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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