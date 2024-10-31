Nucor Tubular Products, Danieli’den temin edeceği yeni ekipmanla kesme kalitesini artıracak

ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation’ın bağlı kuruluşu Nucor Tubular Products, İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Centro Tube’dan Marseilles elektrik direnç kaynaklı çelik boru (ERW) tesisi için orbital boru testeresi sipariş etti.

Tesisteki friksiyon testeresinin yerini alacak yeni ekipman, dış çapı 6-5/8 inçe kadar olan kaynaklı boruları ve duvar kalınlığı 3/8 inçe kadar olan kare ile dikdörtgen profilleri boyuna kesebilecek. Bu sayede Nucor Tubular Products, kesme kalitesini artırabilecek ve kesme işleminde oluşan çapakları bertaraf edebilecek.

Orbital boru testeresinin 2025 yılının yaz aylarının sonunda faaliyete alınması planlanıyor.