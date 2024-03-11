ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 8 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 622 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 115 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 504 adet oldu. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 124 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 225 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 2 adet azalmış oldu.