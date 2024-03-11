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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

Pazartesi, 11 Mart 2024 10:02:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 8 Mart tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 622 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 115 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 504 adet oldu. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 124 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 6 adet düşüşle 225 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 2 adet azalmış oldu.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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