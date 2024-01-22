ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 19 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 620 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 120 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 497 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 151 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 10 adet artışla 223 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 18 adet gerilemiş oldu.