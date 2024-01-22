﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Pazartesi, 22 Ocak 2024 09:28:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 19 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 620 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 120 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet artışla 497 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 151 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 10 adet artışla 223 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 18 adet gerilemiş oldu.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in inşaat demiri üretimi 2023’te %2,1 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında %19,3 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %9,4 düştü

22 Oca | Çelik Haberler

ABD altı ülkeden ithal mekanik boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

22 Oca | Çelik Haberler

Benteler Steel/Tube ilk kez karbonu azaltılmış kaynaklı boru tedarik etti

22 Oca | Çelik Haberler

Suudi East Pipes devlete bağlı elektrik santrali operatörüne boru tedarik edecek

22 Oca | Çelik Haberler

Meksikalı Conduit Rymco boru tesisini genişletecek

22 Oca | Çelik Haberler

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisini kaldırdı

19 Oca | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay

18 Oca | Boru

Vallourec TotalEnergies’in Irak projesi için boru tedarik edecek

18 Oca | Çelik Haberler