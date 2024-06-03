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ABD Ukrayna'dan ithal çelikte vergi muafiyetini yeniden uzattı

Pazartesi, 03 Haziran 2024 14:06:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD hükümetinin Ukrayna’dan ithal çelik ürünlerine uygulanan 232. Madde vergileri muafiyetini bir yıl daha uzattığı duyuruldu. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere vergiler ilk olarak 2022 yılının Mayıs ayında askıya alınmış ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında muafiyet bir yıl süreyle yeniden uzatılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik haksız savaşı, Ukrayna çelik sektörünü ciddi ölçüde sekteye uğratmaya devam ediyor. Bu kesinti sebebiyle Ukrayna’nın toplam çelik üretimi düşüş gösterdi. 2023 yılında ABD’nin Ukrayna’dan çelik ithalatı bir önceki yıla kıyasla azaldı ve bu rakam, 2021 yılı öncesindeki ortalamanın halen altında. 2023 yılında ABD’nin Ukrayna’dan çelik ithalatı toplam çelik ithalatının %1’ini bile oluşturmadı. Ayrıca çelik sektörünün Ukrayna açısından tarihsel bir önemi olduğunu da unutmamak gerek. ABD ve Ukrayna, ülke toparlanırken çelik sektörünün ekonomik can simidi görevi görmesini sağlama konusunda kararlı,” açıklamalarını yaptı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 232. Madde 

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