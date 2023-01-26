ABD Ticaret Bakanlığı NLMK’nin slab ithalatında 232. Madde vergilerinden muafiyet talebine yönelik reddini inceleyecek

Perşembe, 26 Ocak 2023 13:39:02 (GMT+3) | İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CIT) ABD Ticaret Bakanlığı’ndan, Rus çelik üreticisi NLMK’nin bağlı kuruluşu NLMK Pennsylvania’nın slab ithalatında 232. Madde vergilerinden muafiyet talebine yönelik ret kararlarının incelenmesini talep etti.

2020 Temmuz ile 2021 Kasım arası dönemde NLMK’nin vergi muafiyeti talebi, ABD’li çelik üreticileri United States Steel Corporation, AK Steel Corporation (şu anki adıyla Cleveland-Cliffs) ve Nucor Corporation’ın üreticinin ihtiyaç duyduğu slaba uygun özelliklerde ürünü tedarik edebileceklerini ileri sürerek bu talebe karşı çıkmaları nedeniyle reddedilmişti. ABD’li üreticiler 200 mm kalınlığında slab üretirken, NLMK 250 mm kalınlığında slaba ihtiyaç duyuyor. Bakanlık, ABD’li üreticilerin NLMK’ye aynı veya benzer özelliklerde slab tedarik edebileceğini varsayarak şirketin vergi muafiyeti talebini reddetmişti. NLMK ise bakanlığın ABD’li üreticilerin uygun özelliklerde ve yeterli miktarda slabı zamanında üretebileceği varsayımına karşı çıktı ve daha detaylı bir açıklama yapılmasını talep etti. Şirket ayrıca ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nden 232. Madde vergileri için ödediği 255 milyon $’ın geri ödenmesini talep etti ancak bu talep reddedildi.

Bakanlığın söz konusu kararı daha detaylı açıklamak ve yeniden değerlendirmek için 90 gün süresi bulunuyor.