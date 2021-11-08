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< Hurda ve Hammadde

ABD’de sıcak sac fiyatları düşerken soğuk sac sabit, 232. Madde uygulamasındaki değişikliğin etkileri merak ediliyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde ABD spot piyasasında yapılan sıcak sac bağlantılarında fiyatlar üst sınırdan 22$/mt ...

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