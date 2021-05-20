ABD çelik sektörü ve işçi sendikaları Biden yönetiminden çelik vergilerini devam ettirmesini istedi

Perşembe, 20 Mayıs 2021 12:11:35 (GMT+3) | San Diego

ABD yerel çelik sektörünün ve işçi sendikalarının temsilcileri, Başkan Joe Biden’a mektup göndererek, Biden yönetiminin 232. Madde kapsamında ithal çeliğe uygulanan vergileri devam ettirmesini istedi.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, Birleşik Çelik İşçileri Sendikası, Çelik Üreticileri Birliği, Boru ve Boru İthalatı Komitesi, Kuzey Amerika Vasıflı Çelik Endüstrisi, Amerikan Çelik Yapı Enstitüsü ve Amerikan İmalat İttifakı’nın imzasını taşıyan mektupta vergilerin başarılı olduğuna ve çelik üreticilerinin kapalı olan tesislerini yeniden devreye almasına olanak tanıdığına yer verildi. Ayrıca, üreticilerin, yeni veya yenilenmiş tesislere 15,7 milyar $’dan fazla yatırım yapma planlarına da değinildi.

Mektupta, vergilere karşı çıkanların, ABD’de çelik arzını artırmak ve artan çelik fiyatlarına çözüm getirmek için 232. Madde’nin kaldırılmasını savunduğu belirtildi. Mektubu imzalayan birlikler, birçok sektörün COVID-19 pandemisi sebebiyle arz sıkıntısı çektiğini ve küresel çelik piyasasının da rekor seviyedeki yüksek fiyatlardan ve uzun teslimat sürelerinden muzdarip olduğunu söyledi.

Mektupta, üretimin geçen yıl %50’den fazla arttığı ve çelik üreticilerinin istihdam oranının da Eylül ayından bu yana yaklaşık 3.000 arttığı belirtilerek “iç piyasadaki çelik arzının piyasadaki hareketlere yanıt verdiği” dile getirildi.