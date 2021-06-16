Çelik birlikleri ABD ve AB’nin 232. Madde vergilerine yönelik açıklamasına tepki gösterdi

Çarşamba, 16 Haziran 2021 11:01:01 (GMT+3) | San Diego

Biden yönetimi tarafından yayımlanan açıklamada, Başkan Joe Biden ve AB liderleri arasında gerçekleşen zirvenin ardından, Avrupa Birliği ile “yenilenmiş transatlantik ortaklığının” imzalandığı duyuruldu.

Söz konusu açıklamada, COVID-19 ve iklim değişikliği ile ilgili kurulacak iş birliğinin yanında, ABD’nin, kurala dayalı çok taraflı ticaret sistemini yeni ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi vasıtasıyla sürdürürken ve yeniden düzenlerken, AB ile ticareti büyütmeye kararlı olduğu ifade edildi.

ABD ve AB ticaret temsilcilerinin, 232. Madde vergilerinden kaynaklanan “gerilimi çözüme kavuşturmaya” çalışacakları da belirtildi. Bununla birlikte, ABD’nin, çelik ve alüminyum sektörlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamaya ve küresel kapasite fazlasını ele almaya kararlı olduğu söylendi.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, yayımlanan açıklamaya yönelik, söz konusu ticarette karşılaşılan zorlukların, “pek çok ülkede süregelen küresel çelik kapasite fazlası krizine katkıda bulunan devlet desteklerinin ve piyasaları alt üst eden diğer politikaların elimine edilmesi için yeni ve etkili önlemlerin uygulanmasını gerektireceğini” söyledi.

Dempsey ayrıca, hükümetlerin politikalarında bu gibi değişimlerin gerçekleşmesinin “zaman alacağını ve bunu başarmak kolay olmayacağı için Amerika Birleşik Devletleri’nin, ABD çelik sektörünü ve ulusal güvenliği hızlıca zayıflatabilecek çelik ithalatındaki artışı önleyecek güçlü ve etkili ticaret önlemlerini sürdürmesinin elzem olduğunu” dile getirdi.

Amerikan Metal İmalatçıları ve Kullanıcıları Koalisyonu (CAMMU), Biden hükümetinin yayımladığı açıklamaya cevaben, ABD ve AB’nin uzun zamandır devam eden ticari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için zirvede önemli bir gelişme katettiğini ve liderlerin çeliğe ve alüminyuma yönelik 232. Madde vergilerini kaldırmaya yönelik herhangi bir anlaşmaya varmamasından ötürü koalisyonun “hayal kırıklığına uğradığını” açıkladı.

CAMMU’nun açıklamasında, “Çin’in çelik ve alüminyum arz fazlasına ilişkin en iyi çözümün ne olacağına yönelik görüşmeler sürerken, bir önceki yönetim tarafından getirilen bu vergilerin kaldırılmasının aciliyetini bir kez daha vurguluyoruz. Görüşmelere ABD’li çelik ve alüminyum kullanıcılarının da dahil edilmesi gerekiyor. Söz konusu vergiler en başta müttefiklerimize getirilmemeliydi. Bunu yapmak, ABD’ye yalnızca nihai mamul ihracatı yapan uluslararası rakiplere kıyasla Amerika’da üretilen ürünlerin maliyetini artırmakla ve bu yüzden, ABD imalat sektörünün küresel piyasalarda ayakta kalma ve rekabet etme gücünü yıpratmakla sonuçlandı. Çelik ve alüminyumda kaydedilen rekor fiyatlar, arz sıkıntısı ile çelik ve alüminyum teslimatlarında yaşanan gecikmeler son kullanıcı sektörleri etkileyerek tedarik zincirlerini bozuyor ve Amerikalı işçilerin ekonomik güvencesini tehdit altına sokuyor,” sözlerine yer verildi.

CAMMU, 232. Madde vergilerinin, “imalat sektörüne ve ekonomiye daha fazla zarar vermeden en kısa sürede kaldırılmasına” yönelik Biden hükümetine talepte bulundu.