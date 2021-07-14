ABD Federal Temyiz Mahkemesi CIT’in Türkiye’ye uygulanan 232. Madde vergilerine yönelik kararını iptal etti

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 12:01:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın Türkiye’den ithal çelik ürünlerine yönelik 232. Madde vergilerini, %25’ten %50’ye çıkarma yetkisi olmadığına hükmeden kararı ikiye bir oyla iptal etti.

Mahkeme, ulusal güvenlik endişelerine dayanarak vergi oranlarını düzenlemek dahil olmak üzere 232. Madde uyarınca karar alabilmeye yönelik Başkan'a geniş yetki tanıdı. Mahkeme ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı ilk raporda, Türkiye’nin çelik ithalatında önemli bir kaynak olmasından dolayı vergi artırımının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti ve bunu yapmak için “mantıklı dayanak” olduğuna hükmetti.

Mahkeme’den yapılan açıklamada, “Başkan, [ABD Ticaret Bakanlığı’nın] ulusal güvenliğe yönelik bulgularının dışında hareket etmedi. Aslında, Başkan, bakanlığın vurguladığı hedef kapasite kullanım oranına yönelik bulgulara özellikle bağlı kaldı. Başkanlık makamının, bakanlıkça ulusal güvenliği tehdit eden yeni bulguları içeren yeni rapor sunmadan başlangıçta alınan kararları değiştirme yetkisiyle ilgili diğer sorunları ortaya koyacak koşullar ele alınmayacaktır,” ifadeleri kullanıldı.

Karşıt görüş olarak, Yargıç Jimmie Reyna, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin (CIT) ilk kararına onay verdi ve “Kongre’nin 232. Madde uyarınca Başkan’a verdiği takdir yetkisi aşılmıştır,” şeklinde konuştu.

Türk çelik ithalatçılarının, davanın yeniden görülmesi için dilekçe vermek amacıyla 45 günleri bulunuyor. Aksi takdirde, kararın incelenmesi için 90 gün içerisinde Yüksek Mahkeme’ye dilekçe vermeleri gerekiyor. İthalatçılar, vergi artırımı kararını temyize götürmüş ve geçtiğimiz yıl CIT, Trump’ın hem 232. Madde’nin zaman hükmünü hem de ithalatçıların kanunların önündeki eşitlik haklarını ithal ettiğine hükmetmişti.