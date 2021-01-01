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ABD’de ithal inşaat demiri teklifleri tatil sonrasında hafifçe düştü

ABD ithal inşaat demiri piyasası, AB’den verilecek teklifleri beklerken, diğer ülkelerden verilen teklifler hafifçe düştü.

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