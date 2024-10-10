 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Türkiye’den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 10 Ekim 2024 11:34:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal OCTG boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemde bazı Türk üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,01 ve Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,55 olarak belirledi.

Bununla birlikte bakanlık, söz konusu dönemde ABD’ye OCTG boru ihraç etmediği tespit edilen 10 Türk şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sertçe arttı

09 Eki | Boru

Romanyalı Artrom Steel boru üretiminde yeşil enerji kullanmaya başladı

09 Eki | Çelik Haberler

Ukraynalı Centravis SpaceX’e boru tedarik edecek

08 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %11,5 azaldı

08 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %7,1 düştü

08 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı azalırken Kanada’da yükseldi

08 Eki | Çelik Haberler

Hint Welspun Corp ABD’ye HSAW boru tedarik edecek

07 Eki | Çelik Haberler

İspanyol Tubacex OCTG birimini BAE’li Mubadala ile ortaklaşa kontrol edecek

07 Eki | Çelik Haberler

ABD’de yerel çelik boru fiyatları yassı mamul fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yükselişe geçti

07 Eki | Boru

Ukraynalı Interpipe’ın üretimi ve satışları yılın ilk yarısında artış kaydetti

04 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis