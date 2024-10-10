ABD Türkiye’den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal OCTG boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemde bazı Türk üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,01 ve Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,55 olarak belirledi.

Bununla birlikte bakanlık, söz konusu dönemde ABD’ye OCTG boru ihraç etmediği tespit edilen 10 Türk şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.