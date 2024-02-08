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ABD Türkiye’den ithal kalaylanmış çeliğe ilave gümrük vergisi uygulamayacak

Perşembe, 08 Şubat 2024 12:02:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ABD’li kuruluşların Türkiye’den ithal kalaylanmış çeliğe 232. Madde kapsamında alınan %25 oranındaki vergiye ilave gümrük vergisi uygulanmasına yönelik talebini reddetti.

Buna ek olarak komisyon Güney Kore, Almanya ve Kanada’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan %2,69-6,88 oranlarındaki antidamping vergileri ve Çin’den ithal kalaylanmış çeliğe uygulanan %122,5 oranındaki sübvansiyon vergisini ABD iç piyasasının söz konusu ürünlerin ithalatından maddi zarar görmediğini belirterek kaldırdı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 232. Madde 

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