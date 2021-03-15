ABD Ticaret Mahkemesi, thyssenkrupp Materials North America’nın 232. Madde muafiyet sürecine itirazını reddetti

Pazartesi, 15 Mart 2021 14:25:04 (GMT+3) | İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un bağlı kuruluşu ABD merkezli thyssenkrupp Materials North America’nın çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerine yönelik itirazını reddetti. Şirket, belirli bir ürünün tüm ithalatçılarına değil de başvuru bazında istisnalar uygulayan 232. Madde muafiyet sürecinin, ABD Anayasasının vergi eşitliği maddesinin ihlaline yol açarak ABD genelinde tek tip olmayan bir vergi oluşturduğunu iddia etti. Mahkeme, thyssenkrupp’un şikayetinde coğrafi ayrımcılık yapıldığına veya kongrenin maddenin amacını ihlal ederek bir eyaleti diğerinden kayırmaya çalıştığına dair herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtti.

Mahkeme, “Thyssenkrupp, bakanlığın ürün bazında değil, ithalatçı bazında istisna uygulaması nedeniyle, muafiyet sürecinin eyaletler arasında tek tip olmayan vergilere neden olduğunu savunuyor. Ancak, thyssenkrupp, ABD’deki diğer taraflar gibi muafiyet sürecine başvurabileceğinden bu itiraz geçersiz. Thyssenkrupp, ABD’deki coğrafi konumuna bağlı olarak bir ayrım yapıldığına veya başvurusunun reddedileceğine dair bir kanıt sunmadı,” şeklinde ifade etti.