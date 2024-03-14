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ABD Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik geçici damping marjını sıfır olarak belirledi

Perşembe, 14 Mart 2024 15:07:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Mart 2022 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Taylandlı üreticilerin normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Saha Thai Steel Pipe Public ve Thai Premium Pipe için sıfır olarak belirledi.

Buna ek olarak bakanlık söz konusu dönemde ABD’ye yuvarlak kaynaklı boru ihraç etmediği tespit edilen 28 şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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