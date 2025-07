ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik 1 Mart 2023 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bahsi geçen dönemde Saha Thai Steel Pipe Public Co., Ltd. ve Thai Premium Pipe Co. Ltd.’nin normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Böylelikle bakanlık, şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde sıfır olarak belirledi.