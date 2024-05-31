ABD Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruda damping olmadığına karar verdi

Cuma, 31 Mayıs 2024 12:22:42 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya yönelik 1 Mart 2022 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bahsi geçen dönemde Taylandlı üreticiler Saha Thai Steel Pipe Public Co., Ltd. ve Thai Premium Pipe Co. Ltd.’nin normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Böylelikle bakanlık, şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde sıfır olarak belirledi.