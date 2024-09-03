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ABD sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi

Salı, 03 Eylül 2024 09:06:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 30 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 583 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 95 adet olurken petrol sondaj kuleleri 488 adet seviyesinde yatay seyretti. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 48 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 220 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 33 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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