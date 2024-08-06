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ABD sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi

Salı, 06 Ağustos 2024 09:11:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 3 adet düşüşle 586 adet seviyesine indi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 98 adet olurken petrol sondaj kuleleri 488 adet seviyesinde kaldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 73 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 8 adet artışla 219 adet seviyesine yükseldi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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