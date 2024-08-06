ABD sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık 3 adet düşüşle 586 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 98 adet olurken petrol sondaj kuleleri 488 adet seviyesinde kaldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 73 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 8 adet artışla 219 adet seviyesine yükseldi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet artış kaydetti.