ABD sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yatay seyretti

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 16 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 586 adet seviyesine indi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 98 adet olurken petrol sondaj kuleleri üç adet düşüşle 488 adede geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 56 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 217 adet seviyesinde yatay seyretti. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 28 adet artış kaydetti.