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ABD sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da düştü

Salı, 13 Ağustos 2024 09:19:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 9 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 588 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 97 adet olurken petrol sondaj kuleleri üç adet artışla 491 adede yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 66 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 217 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 27 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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