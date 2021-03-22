﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD POSCO’dan ithal boyuna kesme levha için telafi edici vergi oranını güncelledi

Pazartesi, 22 Mart 2021 15:07:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

POSCO ve bazı diğer üreticiler/ihracatçılar için belirlenen vergi oranı göz ardı edilebilir seviyede yer alarak %0,49 oldu. Bakanlık, söz konusu dönemde ABD’ye boyuna kesme levha ihraç etmediklerinden Hyundai Steel ve Dongkuk Steel’e yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Hyundai Steel için belirlenen geçici vergi oranı göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde yer alarak %0,50, Dongkuk Steel için belirlenen vergi oranı ise, göz ardı edilebilir seviyede yer alarak %0,28 olmuştu.

Söz konusu ürünler ABD Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7208.53.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7210.90.9000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7225.40.3050, 7225.40.7000, 7225.50.6000, 7225.99.0090, 7226.91.5000, 7226.91.7000, 7226.91.8000 ve 7226.99.0000 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: yassı ürünler  levha  Kuzey Amerika  ABD  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Mar

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonucunu açıkladı
15  Mar

ABD Ticaret Mahkemesi, thyssenkrupp Materials North America’nın 232. Madde muafiyet sürecine itirazını reddetti
09  Mar

ABD Çin’den ithal boyuna kesme levhaya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek
24  Şub

ABD Japonya ve Avustralya’dan ithal sıcak saca yönelik damping marjlarını revize etti
23  Şub

ABD Hyundai Steel’den ithal sıcak saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonucunu açıkladı