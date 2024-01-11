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ABD İtalyan Dalmine’den ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 11 Ocak 2024 12:25:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı İtalya merkezli Dalmine’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik 1 Haziran 2021 ve 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Dalmine’nin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde %2 olarak belirledi.

Nihai antidamping vergisinin 10 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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