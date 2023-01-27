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ABD İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik antidamping vergisini düşürdü

Cuma, 27 Ocak 2023 10:59:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, İtalya’da ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararını bazı hataları düzeltmek için değiştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın NLMK Verona için yeniden hesaplayarak belirlediği damping marjı, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında açıklanan nihai kararda kaydedilen %1,47’ye kıyasla %0,90, diğer yedi şirket için belirlenen damping marjı ise %4,43’e kıyasla %3,95 oldu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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