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ABD imalat sektöründe yeni siparişler Şubat ayında %1,4 yükseldi

Perşembe, 04 Nisan 2024 17:17:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Şubat ayında 8,2 milyar $ veya %1,4 artışla 576,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Siparişler Ocak ayında %3,8 gerilemişti.

Sevkiyatlar Şubat ayında 8 milyar $ veya %1,4 artarak 581,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar bir önceki ay %0,8 düşmüştü.

Ocak ayında yatay seyreden tamamlanmayan siparişler ise söz konusu ayda 100 milyon $ artışla 1.392,8 trilyon $ seviyesinde yer aldı. Tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Ocak ayında kaydedilen 7,17’ye kıyasla 7,10’a geriledi.

Stoklar ise Ocak ayında 2,3 milyar $ veya %0,3 artışla 857,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Stoklar Ocak ayında %0,1 azalmıştı. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise Ocak ayında kaydedilen 1,49 seviyesine kıyasla 1,47 seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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