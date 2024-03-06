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ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ocak ayında %3,6 düştü

Çarşamba, 06 Mart 2024 09:28:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Ocak ayında 21,5 milyar $ veya %3,6 düşüşle 569,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Siparişler Aralık ayında %0,3 gerilemişti.

Sevkiyatlar Aralık ayında 5,7 milyar $ azalarak 572,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar bir önceki ay %0,5 düşmüştü.

Aralık ayında %1,3 artış gösteren tamamlanmayan siparişler ise söz konusu ayda 2,1 milyar $ veya %0,1 artışla 1.395,1 trilyon $ seviyesinde yer aldı. Tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Aralık ayında kaydedilen 7,10’a kıyasla 7,18’e çıktı.

Stoklar ise Ocak ayında 800 milyon $ veya %0,1 düşüşle 855,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Stoklar Aralık ayında yatay seyretmişti. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise 1,50 seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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