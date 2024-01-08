﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD imalat sektöründe yeni siparişler Kasım ayında %2,6 yükseldi

Pazartesi, 08 Ocak 2024 09:37:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler geçtiğimiz yılın Kasım ayında 14,9 milyar $ veya %2,6 artışla 592,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Siparişler Ekim ayında %3,4 artmıştı.

Sevkiyatlar Kasım ayında 2,7 milyar $ ya da %0,5 artarak 580,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar bir önceki ay %1,3 gerilemişti.  

Söz konusu ayda tamamlanmayan siparişler 17,1 milyar $ veya %1,3 artışla 1.374,8 trilyon $ seviyesinde yer aldı. Tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Ekim ayında kaydedilen 6,91’e kıyasla 6,95’e çıktı.  

Stoklar ise Kasım ayında 600 milyon $ veya %0,1 artışla 857,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Stoklar Ekim ayında yatay seyretmişti. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise 1,48 seviyesinde kaydedildi. 


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

ABD inşaat sektöründe Aralık ayında işçi sayısı ve maaşlar arttı

09 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 arttı

09 Oca | Çelik Haberler

CMC’nin net kârı ve satışları mali yılın ilk çeyreğinde düştü

09 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim ayında %7,5 düştü

09 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Kasım ayında %8,1 düştü

09 Oca | Çelik Haberler

New York’ta konteyner bazlı değirmen hurdası fiyatları

09 Oca | Hurda ve Hammadde

New York’ta konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

09 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD yerel filmaşin piyasasındaki yukarı yönlü hareket durakladı

08 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Nucor sıcak rulo sac fiyatlarını artırsa da yukarı yönlü hareket sona mı eriyor?

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ABD spot piyasasında yerel levha fiyatları

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab