ABD imalat sektöründe yeni siparişler Kasım ayında %2,6 yükseldi

Pazartesi, 08 Ocak 2024 09:37:38 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler geçtiğimiz yılın Kasım ayında 14,9 milyar $ veya %2,6 artışla 592,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. Siparişler Ekim ayında %3,4 artmıştı.

Sevkiyatlar Kasım ayında 2,7 milyar $ ya da %0,5 artarak 580,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar bir önceki ay %1,3 gerilemişti.

Söz konusu ayda tamamlanmayan siparişler 17,1 milyar $ veya %1,3 artışla 1.374,8 trilyon $ seviyesinde yer aldı. Tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Ekim ayında kaydedilen 6,91’e kıyasla 6,95’e çıktı.

Stoklar ise Kasım ayında 600 milyon $ veya %0,1 artışla 857,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Stoklar Ekim ayında yatay seyretmişti. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise 1,48 seviyesinde kaydedildi.