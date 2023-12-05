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ABD imalat sektöründe yeni siparişler Ekim ayında %3,6 düştü

Salı, 05 Aralık 2023 09:26:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler bu yılın Ekim ayında 21,8 milyar $ veya %3,6 düşüşle 576,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Siparişler Eylül ayında %2,3 artmıştı.

Sevkiyatlar Ekim ayında 8,2 milyar $ ya da %1,4 düşüşle 577,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar bir önceki ay hafifçe düşmüştü. 

Söz konusu ayda tamamlanmayan siparişler 4 milyar $ veya %0,3 artışla 1,357 trilyon $ seviyesinde yer alarak son on bir ayın onunda artış göstermiş oldu. Tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Eylül ayında kaydedilen 6,88’e kıyasla 6,90’a çıktı. 

Stoklar ise Ekim ayında 500 milyon $ veya %0,1 artışla 857 milyar $ seviyesinde yer aldı. Stoklar Eylül ayında %0,1 artmıştı. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise 1,48 seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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