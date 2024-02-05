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ABD imalat sektöründe yeni siparişler Aralık ayında %0,2 yükseldi

Pazartesi, 05 Şubat 2024 10:05:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler geçtiğimiz yılın Aralık ayında 1,2 milyar $ veya %0,2 artışla 594,3 milyar $ seviyesinde yer aldı. Siparişler Kasım ayında %2,6 artmıştı.

Sevkiyatlar Aralık ayında 300 milyon $ artarak 581 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlar bir önceki ay %0,5 yükselmişti.

Söz konusu ayda tamamlanmayan siparişler 18,2 milyar $ veya %1,3 artışla 1.393,2 trilyon $ seviyesinde yer aldı. Tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı Kasım ayında kaydedilen 6,96’ya kıyasla 7,08’e çıktı.

Stoklar ise Kasım ayında 1 milyar $ veya %0,1 artışla 857,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Stoklar Kasım ayında yatay seyretmişti. Aynı ayda stokların sevkiyatlara oranı ise 1,48 seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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