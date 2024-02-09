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ABD Hindistan’dan ithal kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 09 Şubat 2024 11:15:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Hindistan’dan ithal kaynaklı karbon kalite standart boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Hint üretici Surya Roshni Limited’in kaynaklı boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti ancak şirkete yönelik inceleme iptal edilmeyecek. Buna ek olarak yerel üretici Nucor Tubular Products başvurusunu geri çektiğinden bakanlık 29 şirkete yönelik incelemeyi iptal etti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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