Hindistan hükümeti, ABD'nin %25 oranında gümrük vergisi uygulama önerisine yanıt vererek ülkenin sanayi ve ticaret politikalarının kapasite fazlasına yol açtığı yönündeki iddiaları reddetti. Hükümet, Hindistan'ın hiçbir sanayi sektöründe üretim fazlası bulunmadığını ve ticarete ilişkin endişelerin devam eden ikili müzakereler kapsamında ele alınması gerektiğini belirtti.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Hindistan'dan yapılan ithalata %25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını, iki ülke arasında ticaret anlaşmasının imzalanması halinde ise bu oranın %17'ye indirilmesini önerdi. Söz konusu önlemler, Hindistan da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin imalat sektörlerinde yapısal kapasite ve üretim fazlası bulunduğu iddialarına ilişkin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların bir parçasını oluşturuyor.

Hindistan hükümeti, USTR tarafından yayımlanan bildirimin halihazırda incelendiğini belirterek “Ticaret Bakanlığımız soruşturmanın başlatılmasına ilişkin bildirime verdiği yanıtta ve sonraki süreçte Hindistan'ın hiçbir sektöründe yapısal kapasite fazlası bulunmadığını ifade etti,” dedi. Hükümet ayrıca Hindistan'ın soruşturma boyunca yapıcı bir tutum sergilediğini vurgulayarak ticarete ilişkin endişelerin Hindistan-ABD İkili Ticaret Anlaşması müzakereleri çerçevesinde ele alınması gerektiğini yineledi.

USTR, Hindistan'ı sanayi ve ticaret politikaları yoluyla imalat sektöründe yapısal kapasite fazlasına yol açmakla suçladı. Temsilcilik, söz konusu uygulamaların 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında makul olmadığına ve ABD ticaretini olumsuz etkilediğine veya kısıtladığına hükmetti. USTR, Hindistan'a yönelik iddialarını beş temel uygulamaya dayandırdı. Bunlar arasında imalat kapasitesini artırmaya yönelik sanayi politikaları, işçi haklarının yeterince korunmaması, finansal baskı politikaları, pazara erişimin önündeki kalıcı engeller ve piyasa ekonomisi olmayan ülkelerden yapılan ithalat ve bu ülkelerden gelen doğrudan yabancı yatırımlar da dahil olmak üzere küresel kapasite ve üretim fazlasına karşı yeterli önlem alınmaması yer alıyor. USTR, ilaç ve tıbbi cihazlar, çelik, güneş enerjisi ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerini endişe kaynağı olarak gösterdi.