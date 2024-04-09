ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

Salı, 09 Nisan 2024 11:07:01 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, 1 Eylül 2021 ve 31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki dönemde bazı Güney Koreli üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığını ve HiSteel Co., Ltd.’nin (HiSteel) ise söz konusu dönemde ABD’ye sevkiyat gerçekleştirmediğini tespit etti.

Böylelikle ağırlıklı ortalama damping marjları Hyundai Steel Company için sıfır, SeAH Steel Corporation ve diğer şirketler için %1,18 oranlarında belirlendi.