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ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping soruşturmasının nihai sonucunu açıkladı

Perşembe, 19 Aralık 2024 11:13:47 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bahsi geçen dönem içinde bazı Güney Koreli üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Dongkuk Coated Metal Co., Ltd., POSCO ve diğer dokuz şirket için %1,99 oranında belirledi. Hyundai Steel Company için damping marjı %0 oldu.

Ön sonuçlara göre, Dongkuk Coated Metal Co., Ltd., POSCO ve diğer dokuz şirket için ağırlıklı ortalama damping marjı %1,74, Hyundai Steel Company için %0 olarak belirlenmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, ve 7212.60.0000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika 

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