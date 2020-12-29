ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 29 Aralık 2020 17:09:00 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Hyundai Steel, BDP International ve Sung Jin Steel için belirlenen geçici vergi oranı göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde yer alarak %0,50, Dongkuk Steel için belirlenen vergi oranı ise, göz ardı edilebilir seviyede yer alarak %0,28 oldu.

Telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarına göre, Hyundai Steel için belirlenen vergi oranı %0,49, Dongkuk Steel için belirlenen veri oranı ise %0,15 olmuştu. İki oran da göz ardı edilebilir seviyede yer almıştı.

Söz konusu ürünler ABD Gümrük İstatistik Tarife Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7208.53.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7210.90.9000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7225.40.3050, 7225.40.7000, 7225.50.6000, 7225.99.0090, 7226.91.5000, 7226.91.7000, 7226.91.8000 ve 7226.99.0000 kodları altında yer alıyor.