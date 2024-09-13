ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemelerin nihai sonucunu açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal karbon çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Şubat 2022 ve 31 Ocak 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi ve 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, BAE’den ithal söz konusu ürünün normal değerlerin altından satın alınmadığını tespit etti. Bu nedenle ülkeye ön sonuçlarla uyumlu bir şekilde antidamping vergisi uygulanmayacak.

Öte yandan telafi edici vergi incelemesine göre teşvik oranları, Dongkuk Steel Mill., Ltd. için %2,01 ve Hyundai Steel Company için %2,21 olarak belirlendi. İncelemenin ön sonuçlarına göre teşvik oranları, Dongkuk Steel Mill için %1,93 ve Hyundai Steel Company için %2,21 olmuştu.