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ABD G. Kore ve İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 04 Şubat 2022 15:28:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve İtalya’dan ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2019 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Koreli POSCO’nun söz konusu inceleme döneminde normal değerin altında satış yapmadığı tespit edilirken, İtalyan şirketlerin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Ayrıca bakanlık İtalya merkezli Officine Tecnosider s.r.l’nin söz konusu dönemde boyuna kesme levha sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık Güney Kore ve Officine Tecnosider s.r.l için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır, İtalyan şirketler için ise %1,57 oranında belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  levha  |  benzer haberler »


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