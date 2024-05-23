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ABD G. Kore ve Hindistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 23 Mayıs 2024 11:52:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve Hindistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık bu iki ülkeden ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Nihai teşvik oranları Hint şirketler için %541,15, Güney Koreli Husteel için %0,01, Hyundai Steel için %0,44, SeAH Steel için %27,42 ve diğer tüm Güney Koreli şirketler için %9,29 seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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